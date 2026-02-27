Kicillof desembarca en CABA para largar su campaña “Kilómetro Cero”

Constituido ya el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) como un partido con representación nacional, el gobernador Axel Kicillof, recientemente elegido como presidente del Partido Justicialista (PJ) Bonaerense, encendió los motores para la carrera hacia el 2027 con su primera parada fuera de PBA: un plenario en Flores, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), para “construir la alternativa” en suelo porteño. Se larga la campaña “Kilómetro Cero”.

“Vení a construir la alternativa con Axel en la Ciudad”, lee el flyer difundido en la previa del evento que tendrá lugar en Pillado 1076, en el barrio de Flores, el próximo sábado 7 de marzo a las 11:00 El acto fue dado a conocer como el “primer plenario” del dirigente en el marco de la flamante campaña “Kilómetro Cero 2026” que buscará comenzar a marcar la presencia de Kicillof afuera de la Provincia de Buenos Aires.

Con una eventual candidatura presidencial entre ceja y ceja –un secreto a voces entre los miembros del “kicillofismo” que entonan “Axel presidente” en cada acto–, el Gobernador le pone fichas a la federalización de su figura. La misión va en sintonía con el lanzamiento del MDF a nivel nacional, concretado a fines del año pasado en un evento en el que el mandatario remarcó que “no alcanza solo con el peronismo ni solo con la PBA”.

Es menester destacar que el plenario del 7 de marzo significará una de las primeras apariciones públicas de Kicillof en su nuevo rol como presidente del PJ Bonaerense. El dirigente se quedó con el puesto tras el acuerdo con el kirchnerismo para avanzar con una lista única para la cúpula del partido de cara a las elecciones pautadas para el 15 de marzo – la semana siguiente al acto en CABA.

