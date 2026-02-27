Cobró impulso la cosecha de maíz

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la cosecha de maíz comenzó a tomar impulso y el avance nacional alcanza 3,6 % de 7.800.000 hectáreas, con tareas concentradas principalmente en el Centro-Norte de Santa Fe, donde se registran rendimientos promedio de 70,7 quintales por hectárea.

En paralelo, ambos Núcleos y el Centro-Norte de Córdoba iniciaron las labores de recolección, mientras que en el Centro-Este de Entre Ríos las tareas se retoman gradualmente tras las lluvias registradas a fines de la semana pasada.

En cuanto al maíz tardío, se registra una mejora intersemanal de 6,6 % en la condición hídrica, un cambio

especialmente favorable considerando que a nivel nacional el 94,1 % de los planteos se encuentra desde panojamiento en adelante, etapa en la que la disponibilidad de agua resulta clave para transitar el período crítico.

En este contexto, el 87,6 % del área relevada presenta una condición de cultivo que se ubica entre Normal y Excelente. “Frente a este panorama, mantenemos nuestra proyección de 57.000. 000 toneladas”, dijo la BdeC.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/