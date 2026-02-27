Milei logró la media sanción para modificar la Ley de Glaciares

En el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, el Senado logró -con lo justo- la aprobación de la modificación de la ley, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares. El proyecto que ahora gira a Diputados propone que cada provincia determine qué glaciares proteger y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería.

En la votación en general, la iniciativa contó con cuarenta votos afirmativos, treinta y uno negativos y una abstención de la representante de “la neuquinidad” Julieta Carroza. El proyecto dividió aguas en todas las provincias. Por eso la votación fue heterogénea. El oficialismo estuvo acompañado de senadores que integran el Bloque Justicialista -que votó de manera negativa- como la catamarqueña Lucia Corpacci y el sanjuanino Sergio Uñac.

Pero también el radicalismo tuvo fisuras. Los senadores Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger decidieron manifestarse en contra del proyecto. Lo mismo hicieron los senadores José Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz); Edith Terenzi y Andrea Cristina (Chubut); y Alejandra Vigo (Córdoba).

El debate estuvo cruzado por críticas de la oposición en cuanto a la metodología del oficialismo respecto al tratamiento de los proyectos. Durante la sesión los senadores del bloque justicialista cuestionaron que el bloque libertario propusiera modificaciones en los dictámenes que no dio a conocer hasta el final de la votación. “Los miembros informantes no las explican”, cuestionaron.

Después de escuchar la exposición del libertario Agustín Coto, el pampeano Daniel Bensusan advirtió: “Nos dejaron un papel impreso en cada una de las bancas las modificaciones que se van a introducir en la votación particular”.

“Otra vez lo mismo que con la ley laboral, de dónde corno salió esto, para qué están las comisiones. De qué vamos a discutir si nadie explicó las modificaciones. Una vergüenza. Y van a votar un texto sin haberlo discutido de cara a la gente. Estamos cambiando, entre cuatro paredes, una de las leyes que cuida al medio ambiente en Argentina. Así no se discute”.

En la misma línea, Fernando Salino indicó: “Esto está afuera del reglamento. El dictamen es al final, por lo menos entiendan a futuro. Todo esto que hicieron después lo tienen que hacer antes de firmar el despacho”.

“Todo lo que hablamos nosotros es de gusto porque refiere a algo que sólo conocen ustedes. Después la presidenta del bloque es la reina de la transparencia en la información y pone las siete llaves, pero dice que todo el mundo conoce todo. Esto lo recibimos 15:32 y tiene que quedar claro que son modificaciones a lo que estamos tratando, desmerece a la calidad de la ley”, denunció.

El oficialismo defendió el proyecto bajo el argumento de que hay una falsa dicotomía entre medio ambiente y productividad. «Ambientalismo responsable. No extremos que lo único que hacen es impedir todo. Esta ley genera inversiones con previsibilidad para volver a ser un país rico. Falsa dicotomía», dijo la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

La senadora explicó que la actividad minera “tiene muchas más precauciones que cualquier actividad”. Dijo que es necesario permitir que las provincias puedan explotar sus recursos en un marco de “protección con responsabilidad y reglas claras”.

Bullrich apuntó contra los trabajos del Estado. Sostuvo que las provincias deben cambiar su “matriz de empleo público”. “Van a ver la cantidad de plata que va a entrar”, añadió. Y afirmó: “No le tenemos miedo a la palabra inversión extranjera”.

Estilo Borocotó

Uno se los senadores más criticados fue el cordobés Luis Juez quien votó a favor de la ley de glaciares en 2010. Juez, ahora dentro de las filas de La Libertad Avanza, expresó: “Ahora se convirtieron en aves australes, viven en el glaciar” y negó haber entrado en contradicción.

El senador cuestionó las posturas ambientales más rígidas y describió algunas campañas en contra de la reforma como “terrorismo ecológico”. Subrayó que, en los 16 años transcurridos desde la discusión inicial, se conformó un marco legal sólido que impide a los gobernadores actuar sin restricciones y garantiza el control de los recursos naturales en cada jurisdicción.

Por su parte, la senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner, expresó su preocupación por la modificación de la normativa actual. “El agua es un recurso estratégico. El agua potable es fundamental para la siembra, para la vida”, advirtió. Y solicitó que el proyecto sea devuelto a comisión para permitir un análisis más exhaustivo. Asimismo, indicó que modificar la ley sin los recaudos necesarios es “pecar de ligereza” y podría conducir a “un retroceso institucional”.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/