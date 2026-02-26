La Casa de la Provincia lanzó su agenda cultural para el mes de marzo

La Casa de la Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abrirá sus puertas para disfrutar de la agenda cultural que se desarrollará en el mes de marzo. Se presentará «Dictadura a Diario», una muestra del artista plástico Manuel Massolo que evoca a las víctimas y familiares de la última dictadura militar. Será desde el día 2 al 31 en el Espacio Arturo Jauretche.
Asimismo, los días martes y viernes se proyectarán películas del ciclo tradicional de Cine Continuado en la Sala Astor Piazzolla. El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.
Durante el mes, el ciclo exhibirá películas de los directores Woody Allen, Alain Resnais, Nicholas Ray, Mike Nichols, Howard Hawks, Frank Capra, David Lean, Wong Kar-wai, Richard Linklater, Luchino Visconti, Sidney Lumet y William Friedkin.
Todas las actividades son gratuitas y las novedades se comunicarán en la cuenta oficial de Instagram de la Casa de la Provincia.
La agenda completa de marzo
Del 2 al 31 / Espacio Arturo Jauretche / Entrada gratuita
“DICTADURA A DIARIO”
Presentación de la muestra de Manuel Massolo.
Martes 3 / 15 y 16.50 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita
15.00 h. Annie Hall (Woody Allen, 1977).
16.50 h. Hiroshima mon amour (Alain Resnais, 1959).
Viernes 6 / 15 y 17.00 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita
15.00 h. Rebel Without a Cause (Nicholas Ray, 1955).17.00 h. The Graduate (Mike Nichols, 1967).
Martes 10 / 15 y 17.00 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita
15.00 h. Bringing Up Baby (Howard Hawks, 1938).
17.00 h. Arsenic and Old Lace (Frank Capra, 1944).
Viernes 13 / 15 y 16.45 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita
15.00 h. Brief Encounter (David Lean, 1945).
16.45 h. In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2000).
Viernes 20 / 15 y 17.00 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita
15.00 h. Before Sunrise (Richard Linklater, 1995).
17.00 h. La noche blanca (Luchino Visconti, 1957).
Viernes 27 / 15 y 16.30 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita
15.00 h. Before Sunset (Richard Linklater, 2004).
16.30 h. Before Midnight (Richard Linklater, 2013).
Martes 31 / 15 y 17.15 h / Sala Astor Piazzolla / Entrada gratuita
15.00 h. Dog Day Afternoon (Sidney Lumet, 1975).
17.15 h. Cruising (William Friedkin, 1980).