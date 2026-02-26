En pleno boom ganadero, las razas multiplican su presencia en Expoagro

Las principales asociaciones de razas vacunas del sector continúan reafirmando su compromiso con la difusión de la genética, la producción a campo y el desarrollo de la ganadería nacional. Una agenda plagada de propuestas para la “Capital Nacional de los Agronegocios”.

En la víspera de un nuevo año clave para la producción cárnica, el Sector Ganadero de Expoagro 2026 edición YPF Agro será uno de los más convocantes de la muestra. El espacio contará con el Auditorio Carne Argentina y la Carpa de Remates IPCVA.

Con propuestas muy abarcativas, las razas participantes desplegarán una agenda diversa para productores y aficionados de esta importante actividad. Del 10 al 13 de marzo, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás, el sector ofrecerá charlas técnicas con especialistas, propuestas gastronómicas, jornadas de capacitación y actividades que darán a conocer los avances en mejoramiento genético, adaptabilidad y productividad que caracterizan a la ganadería argentina.

La Asociación Argentina de Angus tendrá una destacada presencia institucional en Expoagro 2026, con una agenda estratégica orientada a visibilizar el potencial productivo de la raza, su genética y su aporte a la cadena de ganados y carnes.

Por segundo año consecutivo, y tras una gran experiencia en Expoagro 2025, volverá a funcionar el “Patio Brangus” en la megamuestra. Se trata de un predio de 4.000 m2 que incluirá una propuesta de alta gastronomía junto a Los Petersen Cocineros, corrales donde se exhibirán animales Brangus, espacios de sombra y un entorno para reproductores.

El miércoles 11 y el jueves 12 de marzo se llevará a cabo la segunda edición de la Expo Braford Avanza, un evento que incluirá juras, concursos de jurados y remates de reproductores, y en el que se espera una amplia participación, con cabañas y referentes de todo el país.

También estará la Asociación Criadores de Brahman. Con unos 120 criadores distribuidos principalmente en las regiones centro y norte del país, crece el interés por esta raza ganadera en zonas signadas por el estrés hídrico o la persistencia de problemáticas sanitarias. La capacidad de adaptación y la resistencia de esta especie posicionan a los ejemplares Brahman como líderes en regiones adversas.

Durante los cuatro días de la exposición, la Asociación Argentina Criadores de Hereford contará también con una presencia institucional activa, que incluirá remates televisados, charlas técnicas, degustaciones de carne de la raza y un stand institucional, donde productores, técnicos y visitantes podrán interiorizarse sobre los programas de mejoramiento genético, las herramientas técnicas y las distintas líneas de trabajo que impulsa la entidad.

El Sector Ganadero de Expoagro fue una de las primeras vidrieras para los vacunos Sanga, una raza de origen africano que, a nivel local, tiene su propia adaptación: los ejemplares San Ignacio, producto del cruzamiento de la raza Tuli con ganado de origen británico. En ese marco, la Asociación de Criadores de Ganado Sanga participará con cuatro reproductores desarrollados junto a la Universidad Católica de Córdoba.

La Asociación Argentina de Criadores Senepol y Razas Sintéticas Derivadas exhibirá animales puros de pedigree y brindará asesoramiento técnico sobre la raza y sus desarrollos sintéticos, entre ellos Senangus, Seneford y Senegrey, orientados a combinar calidad carnicera con adaptación ambiental.

Fuente: https://www.expoagro.com.ar/