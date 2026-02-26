Fútbol de Chacabuco: Este viernes arranca la segunda fecha con el debut de Argentino, San Martín y River

Gran expectativa despierta la puesta en marcha de la segunda fecha del torneo de Primera División organizado por la Liga Deportiva de Chacabuco donde está en juego la Copa Mauricio Paz, ya que debutarán el campeón y el subcampeón del año pasado y también lo hará River Plate, equipo que quedó libre en la primera jornada. Habrá cuatro partidos que se jugarán entre este viernes y el próximo miércoles.

El primer encuento lo disputarán San Martín y 9 de Julio, en el estadio del Ferroviario, a las 21:00.

El día de domingo se va a producir el debut de Argentino, que visitará a Huracán. El partido está programado para las 19:00.

La fecha prosigue el día lunes con otro interesante encuentro: en cancha de Huracán, a las 21:00, estarán jugando Peña la 12 y San Miguel.

Por último, la fecha se va a completar el miércoles 4, con otro muy lindo partido entre Rivadavia y River, que también hará su presentación en el campeonato. Estarán jugando en el estadio Ruperto Villarreal del «Celeste», a partir de las 21:00.

Vale recordar también que del 5 al 8 de marzo, de acuerdo a lo estipulado por la Asociación del Fútbol Argentino y el Consejo Federal, no habrá fútbol en ninguna parte del país; ni fútbol profesional ni fútbol amateur, por lo tanto nuestra liga tendrá la pelota parada.

Informe: Javier Galante