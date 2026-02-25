La Suipachense fue declarada en quiebra y 140 trabajadores fueron despedidos

La histórica empresa La Suipachense, con más de setenta años de trayectoria en la provincia de Buenos Aires, fue declarada oficialmente en quiebra por el Juzgado Civil y Comercial N.º 7 de Mercedes. La decisión judicial confirmó el cierre definitivo de la planta y dejó sin empleo a ciento cuarenta trabajadores, luego de un prolongado período de inactividad y conflictos laborales.

La compañía, que operaba bajo la razón social Lácteos Conosur S.A. y estaba controlada por el grupo venezolano Maralac, había llegado a procesar hasta doscientos cincuenta mil litros diarios de leche, con una fuerte inserción en la producción regional. Sin embargo, la falta de actividad, el deterioro financiero y el incumplimiento de compromisos laborales y comerciales aceleraron su colapso.

El fallo dispuso la inhabilitación definitiva de la firma, la inhibición general de bienes y también alcanzó a Jorge Luis Borges León, responsable de la administración. El directivo quedó inhabilitado y deberá solicitar autorización judicial para salir del país mientras avanza el proceso de liquidación, en el marco de una investigación sobre posibles irregularidades en la gestión.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la parálisis total de la planta durante al menos tres meses. En ese período no se generaron ingresos ni se cumplió con el plan de acción requerido por la Justicia para intentar revertir la situación. La falta de respuestas derivó en protestas y acampes de los trabajadores frente al establecimiento, con el acompañamiento de vecinos de Suipacha y Chivilcoy.

«La empresa cuya quiebra se solicita se encuentra con un cese en su producción desde hace aproximadamente tres meses, lo que agrava de manera extrema la situación de los trabajadores y torna inviable cualquier intento de reactivación», señaló el fallo.

El cierre de La Suipachense se da en un contexto adverso para la industria. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, las ventas del sector registraron en diciembre de 2025 una caída mensual del 0,4 % y una baja interanual del 1,1 % en volumen. Aunque el acumulado anual mostró un crecimiento del 5,2 %, no logró compensar el fuerte retroceso de 2024, cuando el consumo se desplomó 9,7%, con especial impacto en la leche fluida.

A este escenario se suma la presión de la sobreoferta. De acuerdo con un informe del Movimiento CREA, las existencias de productos lácteos superan en 9,6 % las del año pasado, lo que obliga a liquidar stocks a precios poco competitivos y afecta la rentabilidad del productor.

En el plano internacional, la situación tampoco ofrece alivio. La producción global de leche continúa en aumento, mientras la demanda permanece estancada en mercados clave como Asia y Medio Oriente, lo que limita las posibilidades de exportar excedentes argentinos a valores que compensen el exceso de oferta local.

Las proyecciones para 2026 anticipan un escenario similar, con mayor concentración del sector y márgenes ajustados. En ese marco, el principal desafío será lograr que el mercado interno y las exportaciones absorban el crecimiento de la producción, para evitar una nueva presión a la baja sobre el precio que recibe el productor.

