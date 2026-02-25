El Sindicato del Neumático le pidió a Axel Kicillof que intervenga

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) se presentó ante el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para solicitar su intervención directa en el conflicto que afecta a la planta de Fate y reclamar la reapertura inmediata de la fábrica junto con la continuidad de todos los puestos de trabajo.

La gestión sindical se concretó al día siguiente de la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en la que participaron funcionarios del área de Industria de la Gobernación. Según el gremio, durante ese encuentro los representantes provinciales manifestaron su disposición a impulsar medidas orientadas a garantizar la continuidad productiva.

Una delegación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, encabezada por el secretario ejecutivo de la seccional San Fernando, Miguel Ángel Ricciardulli, se acercó hasta el municipio de San Isidro, donde el mandatario desarrollaba una actividad oficial, para entregarle en mano una nota formal.

En el documento, el sindicato solicita que el gobierno provincial avance “en todo camino que permita la reapertura inmediata de la planta y la continuidad de todos los puestos de trabajo”, utilizando las herramientas con las que cuenta el Estado bonaerense.

De acuerdo con el comunicado gremial, Kicillof expresó que estaba al tanto de la situación y que la postura adoptada por los funcionarios en la audiencia ministerial respondió a instrucciones directas suyas. Además, señaló que la nota sería incorporada formalmente a un expediente y que él mismo se involucrará en la búsqueda de una solución que contemple la reapertura de la fábrica.

El conflicto en la planta de Fate mantiene en vilo a los trabajadores, quienes aguardan definiciones que permitan restablecer la actividad productiva y asegurar la estabilidad laboral.

Desde el SUTNA señalaron que continuarán impulsando gestiones ante las autoridades provinciales para alcanzar una salida que garantice la continuidad de la planta y de los empleos vinculados a la actividad.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/