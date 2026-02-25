La Colonia Arco Iris de Chacabuco hizo su cierre con una gran fiesta

Este martes, el cierre de la Colonia Municipal “Arco Iris” de Chacabuco reunió a más de 450 niños y niñas en el anfiteatro Chacay Ufcó, donde disfrutaron de una jornada a puro carnaval. La temática fue muy colorida, con los distintos grupos bailando y presentando coreografías que llenaron de alegría y entusiasmo el lugar.

El profesor Sebastián Papada y el director de Deportes, Jorge Antonio Giménez, destacaron el trabajo realizado durante toda la temporada y el gran éxito de esta edición, que funcionó en el Parque Recreativo con el acompañamiento permanente del área de Salud y el apoyo de las familias.

Por su parte, el jefe comunal, Darío Golía, agradeció especialmente al director del Parque, Sebastián Papada, por la labor llevada adelante y el compromiso demostrado a lo largo de la Colonia. Además, aprovechó la oportunidad para anunciar que el próximo año el cierre se realizará en los nuevos playones del Natatorio Municipal, una obra que está próxima a iniciarse.

Acompañaron el cierre 2026 la presidenta del Consejo Escolar, Liliana Andriola; la secretaria Territorial, Karina Geloso; el subsecretario de Desarrollo Social, Bernardo Unsain; Gonzalo Correa, Silvio Núñez y el director de Salud, Daniel Gargaglione.