«Hay que sumar a sectores y dirigentes»

En medio de la tensión que se vive dentro del peronismo que repercutió en las últimas horas en el Senado, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, planteó la necesidad de construir una alternativa amplia de cara a las elecciones presidenciales de 2027 sumando sectores, al tiempo que calificó como “caprichoso, dogmático y destructivo” al rumbo económico nacional.

“Tenemos una urgencia, que es entusiasmar, sumar, que hay que sumar a sectores, que hay que sumar a dirigentes”, aseguró Kicillof al subrayar que, para superar la situación actual, será necesario articular consensos más allá de los límites partidarios tradicionales.

Las declaraciones se dan en un contexto de tensa calma del sector que responde al mandatario con el kirchnerismo duro, a quien apuntan varios gobernadores peronistas por la crisis del espacio. En ese sentido, para Kicillof, la fragmentación de la oposición favorece al oficialismo y debilita cualquier intento de construir una opción competitiva.

Consultado sobre el futuro del partido, el mandatario sostuvo que la discusión excede la reconstrucción partidaria. «Lo que está en juego no es salvar y reconstruir el peronismo, es la Nación», remarcó en el canal de streaming Cenital. Y planteó la necesidad de dar un «salto de madurez» que permita articular consensos más amplios.

«Tenemos que sumar a sectores y dirigentes. No estoy haciendo un llamamiento a que salten la valla; lo que digo es que veamos la gravedad que tiene la situación y busquemos la forma», lanzó.

