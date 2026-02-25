Desarrollan vacuna nasal universal que protege contra COVID, gripe y neumonía

Investigadores de Stanford Medicine anunciaron un avance significativo en la búsqueda de una vacuna universal que podría proteger contra diversas amenazas respiratorias. En un estudio reciente realizado en ratones, desarrollaron una vacuna experimental administrada a través de un spray nasal que ofrece protección duradera contra virus, bacterias y alérgenos.

Los hallazgos, publicados el 19 de febrero en la revista Science, demostraron que los ratones vacunados fueron protegidos contra SARS-CoV-2, otros coronavirus, así como contra Staphylococcus aureus y Acinetobacter baumannii, patógenos comunes en entornos hospitalarios. Además, la vacuna mostró eficacia contra los ácaros del polvo, un alérgeno común. Según el autor principal, Bali Pulendran, profesor de microbiología e inmunología, el nivel de protección obtenido superó las expectativas iniciales.

Si estos resultados se replican en humanos, esta vacuna podría reemplazar múltiples inyecciones anuales para enfermedades respiratorias estacionales y ofrecer protección rápida en caso de que surja un nuevo virus pandémico.

Un enfoque innovador

A diferencia de las vacunas tradicionales que se enfocan en un patógeno específico, esta nueva vacuna busca imitar las señales de comunicación entre las células inmunitarias durante una infección. De esta manera, activa tanto el sistema inmunológico innato como el adaptativo, generando una respuesta más coordinada y duradera.

La vacuna, denominada GLA-3M-052-LS+OVA, incluye un antígeno inofensivo, conocido como ovalbumina, que atrae células T a los pulmones y ayuda a mantener la respuesta inmunitaria elevada durante semanas. En el estudio, los ratones recibieron la vacuna en forma de gotas en la nariz y, tras ser expuestos a un virus respiratorio, los que recibieron múltiples dosis permanecieron protegidos durante al menos tres meses.

Los ratones no vacunados, por otro lado, experimentaron una pérdida de peso significativa y su salud se vio gravemente afectada. En contraste, los ratones vacunados mostraron poca pérdida de peso y sus pulmones presentaron niveles reducidos de virus.

Los investigadores también probaron la vacuna contra patógenos bacterianos y encontraron que los ratones vacunados estaban protegidos durante aproximadamente tres meses.

Próximos pasos en la investigación

El siguiente paso en este proceso es realizar pruebas en humanos, comenzando con un ensayo de fase I para evaluar la seguridad de la vacuna. Si los resultados son positivos, se llevarían a cabo estudios más amplios, que podrían incluir exposiciones controladas a infecciones. Pulendran estima que dos dosis administradas como spray nasal podrían ser suficientes para las personas.

Con la financiación adecuada, se espera que una vacuna respiratoria universal esté disponible en un plazo de cinco a siete años, lo que podría fortalecer las defensas contra futuras pandemias y simplificar la vacunación estacional.

