Yapeyú celebra el natalicio del LIbertador José de San martín

Este miércoles, la localidad correntina de Yapeyú será escenario del acto central por el 248° natalicio del General José de San Martín. El gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés encabezará la ceremonia junto al intendente Ramón Barrios.

El homenaje se desarrollará en la Plaza de Armas del Templete Sanmartiniano. Participarán autoridades provinciales y municipales, fuerzas vivas y vecinos de la comunidad.

El programa oficial contempla la presentación de la Agrupación Libertador y el ingreso del sable. Además, se entonará el Himno Nacional Argentino y se rendirá tributo a Juan Bautista Cabral.

Desde este martes a las 21:00, se realizó la vigilia, con la participación de músicos chamameceros. En el escenario estuvieron Esencia Guaraní, Cristian y La Ruta, Grupo Irundy, Renato Fagúndez, y El Sauceñito y sus amigos chamameceros.

A la medianoche se llevó a cabo la Cantata a San Martín, para recibir el nuevo aniversario. La actividad tuvo lugar en el anfiteatro “Padre Pedro Romero”, ubicado junto al templete que resguarda los restos de la casa natal del «Libertador», a orillas del río Uruguay.

