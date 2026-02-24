Ricardo Montaner vendió todas las entradas para su tercer show en Buenos Aires

Ricardo Montaner ha logrado agotar las entradas para su tercer show en el Movistar Arena, programado para este viernes 27 de febrero. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, las dos presentaciones anteriores también se llevaron a cabo con el estadio lleno. Este fenómeno de ventas refleja el fuerte vínculo que el artista mantiene con el público argentino, país donde residió por muchos años y donde cimentó gran parte de su carrera.

El artista ha anunciado que esta podría ser su última gran gira mundial, lo que ha generado un mayor entusiasmo entre sus seguidores y ha contribuido a la rápida venta de entradas. Mientras miles de fans se preparan para disfrutar de lo que promete ser una de las noches más memorables del año, Montaner planea ofrecer un emotivo repaso de sus cuatro décadas de carrera musical, abarcando desde sus baladas más reconocidas hasta sus más recientes lanzamientos.

Tras un largo tiempo alejado de los escenarios, uno de los referentes más importantes de la música en español ha regresado con «El Último Regreso Tour 2026», una gira mundial que representa una declaración de amor hacia su público y que lo llevará a recorrer diferentes países. Este tour no solo marca su regreso, sino que también simboliza una renovación de votos con sus fans, celebrando cuatro décadas de historia musical en un espectáculo que destaca su legado y su conexión con la audiencia.

