Descubren un inmenso cañón submarino de 500 kilómetros en el Atlántico

Un equipo internacional de investigadores del Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel (GEOMAR) descubrió un sistema de cañones submarinos en el Atlántico, a aproximadamente 1,000 kilómetros de la costa de Portugal. Este sistema, denominado King’s Trough Complex, se extiende por quinientos kilómetros y presenta una serie de trincheras y cuencas profundas, superando incluso el tamaño del famoso Gran Cañón.

Los investigadores publicaron sus hallazgos en la revista Geochemistry, Geophysics, Geosystems, donde explicaron que la formación de este gigantesco cañón no se debió al flujo de agua, como ocurre en los cañones terrestres, sino a fuerzas tectónicas que desgarraron el lecho marino. El autor principal, Dr. Antje Dürkefälden, destacó que «los procesos tectónicos jugaron un papel central en la formación del King’s Trough».

Entre treinta y siete y veinticuatro millones de años atrás, un límite de placas que separaba Europa y África pasó temporalmente por esta parte del Atlántico Norte. Durante este período, las placas tectónicas se desplazaron, provocando que la corteza en esta región se separara y fracturara, similar a un zipper que se abre. Este proceso creó el inmenso cañón que hoy se observa.

Además, antes de que el límite de placas se trasladara a esta área, la corteza oceánica ya había adquirido un grosor y temperatura inusuales, debido a un material caliente que ascendía del manto terrestre, conocido como pluma del manto. Esta pluma de roca fundida, que se origina muy por debajo de la superficie, pudo haber debilitado mecánicamente la región, facilitando el desplazamiento del límite de placas hacia este lugar.

Los científicos realizaron una expedición de investigación en 2020 a bordo del barco de investigación METEOR, donde utilizaron sonar de alta resolución para crear un mapa detallado del lecho marino y recolectaron muestras de rocas volcánicas del sistema de cañones. La composición química de estas rocas fue analizada en laboratorio, y algunos de los hallazgos fueron datados en la Universidad de Madison, en Wisconsin.

El King’s Trough no solo representa un fenómeno geológico impresionante, sino que también ofrece información sobre la historia geodinámica más amplia del Océano Atlántico. Procesos similares podrían estar ocurriendo actualmente cerca de las Azores, donde se está formando otro sistema de trincheras conocido como Terceira Rift.

Fuente: https://www.cadena3.com/