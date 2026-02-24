Así era el imperio financiero de «El Mencho»

Bajo el mando de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) armó una amplia red de lavado de miles de millones pesos que incluyó la creación de por lo menos cincuenta y ocho empresas de construcción, ganado, tequila y joyas, entre otras, reveló el portal Animal Político.

La exhaustiva investigación develó el imperio económico que forjó el capo del narcotráfico que el pasado domingo murió después de un operativo de las Fuerzas Armadas, y al que le siguió una oleada de violencia en el país.

Para ello, fue fundamental el papel que desempeñó Óscar Antonio Álvarez González, el «cerebro financiero» del CJNG que fue detenido en septiembre del año pasado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Tres meses después, el Gobierno solicitó la «extensión de dominio» de los bienes del empresario para que pasaran a manos del Estado por provenir de negocios ilícitos.

Fortuna ilícita

La cifra reclamada fue 1.595 millones de pesos (93,8 millones de dólares), ya que se consideró que ese era el valor de tres sociedades anónimas, las cuales apenas representan el 6,1 % del total de las empresas vinculadas a Álvarez. Es decir, que el Estado podría recuperar una fortuna cuantiosa y todavía incalculable que permanece en manos del crimen organizado.

Los negocios traspasaron fronteras. Por ejemplo, Álvarez González, quien permanece detenido en México, aparece como administrador de una empresa radicada en Barcelona, dedicada al transporte de mercancías por carretera.

En México, tenía registradas a su nombre treinta y una marcas de tequila y mezcal, además de que poseía siete compañías dedicadas a la joyería de alta gama, con importación y exportación de metales preciosos.

La red de lavado fue posible gracias a la participación de al menos sesenta y un posibles prestanombres y la creación de trece despachos privados de servicios contables y administrativos que manejaban las finanzas del CJNG que, desde el domingo, se quedó sin su principal liderazgo.

