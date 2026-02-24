Récord histórico en exportaciones de alfalfa argentina

La alfalfa argentina atraviesa el mejor ciclo comercial de su historia, ya que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos el sector cerró el año 2025 con un total de 167.318 toneladas exportadas, lo que generó ingresos por 64,4 millones de dólares.

Estas cifras no solo representan un crecimiento del 9,4 % en volumen y 23,3 % en facturación respecto al año anterior, sino que confirman una tendencia estructural: en apenas diez años, el negocio se multiplicó por cinco en toneladas y casi por diez en dólares.

El fenómeno se explica en la creciente demanda árabe: Arabia Saudita se mantiene como el cliente estratégico, concentrando el 70 % del volumen y el 85 % del valor total de las ventas y sumando otros destinos regionales como Emiratos Árabes y Omán. Brasil, en tanto, aparece entre las cuatro plazas.

Con una superficie estimada de entre 3 y 3,5 millones de hectáreas, Argentina se posiciona como el segundo productor mundial de alfalfa, solo por detrás de Estados Unidos.

El salto en la facturación por encima del volumen exportado refleja una mejora en los precios internacionales y una mayor calidad en los formatos de envío

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/