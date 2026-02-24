Senado: tres legisladores abandonaron el bloque de UP y crearon Convicción Federal

Horas antes de la elección de autoridades en el Senado de la Nación, tres senadores peronistas que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, abandonaron el bloque de Unión por la Patria y crearon su propio espacio dentro de la Cámara Alta.

Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés confirmaron formalmente su salida del interbloque Popular con duras críticas al kirchnerismo y formalizaron la creación de Convicción Federal como un nuevo bloque en la Cámara Alta.

“Este espacio parlamentario va a ocupar los lugares que le corresponden en las comisiones para sostener la representatividad que el kirchnerismo hoy le niega a la oposición”, cuestionaron.

Aunque aclararon que no son libertarios y que son “críticos de su plan económico”, los principales cuestionamientos estuvieron dirigidos a Cristina Fernández de Kirchner y la conducción del Partido Justicialista nacional, a la que acusan de haberse dedicado “a promover divisiones internas de manera irreversible, a sancionar y expulsar compañeros medidos en sus conductas sin objetividad, y son responsables también de los fracasos electorales”.

La salida de los tres senadores que responden a los gobernadores del peronismo aliado no fue una total sorpresa; la realidad es que casi se trata de una ruptura anunciada. Cabe recordar, por ejemplo, que durante la votación del Presupuesto 2026, el pasado 26 de diciembre, la tucumana Sandra Mendoza, el catamarqueño Guillermo Andrada y la jujeña Carolina Moisés votaron junto con La Libertad Avanza.

Lo cierto es que, a pesar de su intento de despegarse del Gobierno libertario, la ruptura y la creación de un bloque aparte favorece al oficialismo y deja al Partido Justicialista con la menor representación en el Senado desde el regreso de la democracia hasta ahora.

