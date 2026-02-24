Argentina es el país con más estrés del mundo

Argentina encabeza el ranking mundial de estrés y ansiedad, de acuerdo con una encuesta global elaborada por Statista Consumer Insights entre enero y diciembre de 2025. Según el estudio, el 49% de los argentinos afirmó sentirse ansioso, el porcentaje más alto entre los países relevados.

El informe se basa en la percepción subjetiva de los encuestados y no en diagnósticos clínicos ni en el consumo de ansiolíticos. La consulta se realizó a personas de entre dieciocho y sesenta y cuatro años, con muestras que oscilaron entre 3.500 y 60.000 casos por país, según el tamaño de su población.

Detrás de Argentina se ubicaron Finlandia, con un 45 % de personas que se declararon ansiosas, y Canadá, con el 42 %. Más abajo aparecen Estados Unidos (39 %), Japón (37 %) y Francia (30 %).

El contraste con Finlandia llamó la atención de los analistas, ya que el país nórdico suele liderar rankings internacionales sobre calidad de vida y bienestar. El estudio sugiere que el nivel de estrés declarado no responde únicamente a variables económicas, sino también a factores culturales, sociales y contextuales.

En el extremo opuesto del ranking se ubicaron Indonesia (19%), Tailandia (24%) y Arabia Saudita (24%), como los países donde menos personas dijeron sentirse ansiosas.

El relevamiento expone además una paradoja local: Argentina es uno de los países con mayor cantidad de psicólogos por habitante en el mundo, pero aun así lidera los indicadores de estrés percibido.

En paralelo, una encuesta realizada entre oyentes de un medio local, con cerca de mil quinientas respuestas, mostró resultados en línea con el estudio global. El 37 % dijo sentirse “muy estresado”, el 27% “algo estresado” y el 15 % “poco estresado”, mientras que solo el 21 % afirmó no tener estrés. En conjunto, ocho de cada diez participantes reconocieron experimentar algún nivel de estrés o ansiedad.

Aunque se trata de percepciones subjetivas, los datos refuerzan una tendencia clara: la ansiedad aparece como un rasgo extendido en la vida cotidiana de los argentinos y coloca al país al tope de un ranking que vuelve a encender el debate sobre las condiciones sociales y emocionales en la Argentina actual.

