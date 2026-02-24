24 de enero de 1931. Nace Eladia Blázquez

Letrista, poeta, pianista, compositora y cantante, nació el 24 febrero 1931, en Avellaneda (Buenos Aires) .

Según el biógrafo Julio Nudler, (https://www.todotango.com/ )»Nadie logró, como Eladia Blázquez, crear tangos con letra de tanto éxito —y en algunos casos aislados de tanta calidad— desde fines de la década del 1960, cuando la popularidad del género había caído en la Argentina a sus mínimos históricos. Sólo pueden comparársele algunos títulos del binomio Astor Piazzolla-Horacio Ferrer. Ella creó un tango canción verdaderamente nuevo, aunque sobre moldes no vanguardistas, con su rara habilidad para combinar notas y palabras. Con una temática nueva y un lenguaje actualizado impactó en un público amplio, no necesariamente tanguero. Los tradicionalistas la recibieron fríamente, aunque sin la agresividad que reservaron para otras propuestas más heterodoxas».

Falleció el 31 agosto de 2005