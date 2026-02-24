Alerta regional: Estafadores suplantan la identidad de los intendentes de Chivilcoy y Bragado

Llamaron a comerciantes y solicitaron presupuestos de materiales de construcción, neumáticos y artículos de pinturería, simulando gestiones oficiales de sus respectivos municipios.

Una nueva modalidad de estafa encendió la alerta en la región al confirmarse que delincuentes utilizan la misma estrategia para suplantar la identidad de los intendentes de Chivilcoy y Bragado. Bajo el formato de perfil falso, individuos desconocidos crearon cuentas de WhatsApp utilizando fotos de Guillermo Britos y Sergio Barenghi para contactar a comerciantes y solicitar presupuestos de materiales de construcción, n

artículos de pinturería, simulando gestiones oficiales de sus respectivos municipios.

La investigación de la Delegación de Cibercrimen fue determinante al vincular ambos casos: se estableció que los ataques contra los dos jefes comunales se realizaron desde el mismo número telefónico con con prefijo 2364. Las pericias confirmaron que el dispositivo utilizado para intentar estafar tanto en Chivilcoy cuanto en Bragado se encuentra alojado en la Unidad Carcelaria de Junín.

En ambos distritos, los Ejecutivos aclararon que no se trató de un hackeo a los teléfonos personales de los mandatarios comunales, sino de una suplantación de identidad donde se utiliza un número distinto para generar confianza.

El intendente de Chivilcoy emitió un comunicado oficial tras las capturas detectadas en comercios de su ciudad. En tanto, Barenghi, en Bragado, había sufrido exactamente la misma maniobra delictiva unos días atrás.

Ante la repetición del hecho en la zona, las autoridades recomendaron a la comunidad y a los proveedores municipales no responder mensajes de números desconocidos, evitar la entrega de datos bancarios o códigos de verificación y denunciar cualquier pedido de transferencia de dinero al 911. Hasta el momento, la rápida advertencia entre los comerciantes de ambas ciudades evitó que se registraran pérdidas económicas, quedando la causa en manos de la Justicia para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

