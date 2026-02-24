Huelga del fútbol contra el Gobierno, por las denuncias del ARCA a la AFA

El fútbol argentino suspenderá toda su actividad entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. Así lo resolvieron los clubes de todas las categorías. La medida se decidió en una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino: los dirigentes, por unanimidad, expresaron su rechazo ante las recientes denuncias del ARCA vinculadas a cuestiones tributarias.

Al mismo tiempo manifestaron su apoyo a la conducción de la entidad y consideraron que el gobierno efectúa una persecución ya que los principales dirigentes se mostraron abiertamente opuestos a la posibilidad de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

El freno abarcará a la fecha 9ª del torneo Apertura de la Liga Profesional y todas las categorías, incluso formativas.

“En virtud de la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional realizada en el día de la fecha, los dirigentes, por decisión unánime de todos los presentes, solicitaron suspender la fecha 9 de LPF que comprende del jueves 5 al domingo 8 de marzo y del resto de las categorías de nuestro fútbol; en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”. Esa decisión surgió a partir de la nueva denuncia producida contra la AFA proveniente del ARCA, por una causa que se inició en diciembre pasado en la que la agencia de recaudación acusa al fútbol de incumplir el pago del impuesto a las ganancias, IVA y aportes previsionales durante distintos meses de 2024 y 2025 por un total de 19.353 millones de pesos.

Sin embargo, en la reunión de Comité se presentó la documentación oficial que demuestra que la deuda es cero… Ante semejante comprobación, muchos dirigentes consideraron que la decisión de los clubes de contraatacar es urgente.

Por caso, el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, manifestó a la salida de la reunión de Comité Ejecutivo que tuvo lugar en el predio de Ezeiza de la AFA, que «es muy claro» que hay una persecución desde Casa Rosada.

