“Un pobre de hoy vive mejor que un rey de hace 100 años»

En Argentina actualmente cierra una empresa cada treinta horas y se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos, sin embargo, en una entrevista, Mauricio Macri relativizó la crisis, la pobreza y aconsejó a las personas que pierden su empleo “poner garra”.

Para el expresidente, “el mundo está cada vez mejor” y aseguró “un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace 100 años” porque “tiene cloaca, agua corriente, acceso al transporte público y acceso a la educación pública».

El líder del PRO consideró que el verdadero problema es “saber todo lo que te falta tener” y que es “una locura correr detrás de lo que crees que deberías tener”.

Mauricio Macri afirmó que “la revolución tecnológica generó la era de la revolución de las expectativas” y por eso, el problema para él parece ser entonces que los pobres quieran más de lo que tienen y no la pobreza en sí misma.

Lejos de ser la única definición polémica que dejó el expresidente durante una entrevista de streaming en La Fábrica del Podcast, el líder amarillo se refirió también el cierre de Fate y la Reforma Laboral.

Macri aconsejó a quienes perdieron su empleo y les dijo que “pongan garra”, que «utilicen todas las herramientas para defender su capacidad de creación, su capacidad de trabajo, su fuerza laboral”.

Además, les dijo a los empresarios pyemes que lamenta “la imprevisibilidad argentina”, pero les pidió que “si la estabilidad vino para quedarse, no abandonen, convoquensé si hacen falta”.

Macri defendió la apertura comercial, pero consideró que debe existir alguna medida para proteger la producción local. En ese sentido, insistió con la reducción de impuestos y menos regulaciones.

“Lo que necesitas es que toda la gente tenga acceso a un mejor producto a un mejor precio, no tener un país de cosas caras y salarios bajos, sino un país de cosas baratas y salarios altos. Eso te lo da la competencia”, lanzó en defensa de la apertura económica.

Sin embargo, dejó una crítica al Gobierno de Javier Milei al considerar que la administración libertaria abrió las importaciones de un día para otro y de forma indiscriminada. “Ahora estamos frente a un gobierno que te dice ‘vamos a la competencia dunda dunga’ y estamos ante una situación que no es fácil porque los impuestos todavía no bajaron», opinó.

Asimismo, criticó las leyes laborales actuales y si bien defendió la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional aseguró que “el status quo tiene mucho poder y fue sacando cosas valiosas de la ley” original.

