O’Higgins celebró 140 años con una gran fiesta popular y anuncios del Intendente de Chacabuco

Este sàbado, en la plaza de la localidad, frente a la Delegación Municipal se realizò el festejo por el aniversario 140 de O`Higgins.

Numeroso público, delegaciones escolares, autoridades municipales, concejales y consejeros escolares le dieron marco al acto protoclar. Posteriormente, el Intendente de Chacabuco, Darìo Golìa, junto al Delegado Municipal, Martín Rondina, y al secretario General de la Municipalidad, Gustavo Masci, descubrieron una placa conmemorativa y colocaron una ofrenda floral al pie del monumento al General José de San Martín.

El Delegado Rondina agradeció a los vecinos por acompañar la celebración y destacó el trabajo conjunto para la organización de este importante evento. A su turno, el Jefe Comunal brindó el mensaje final, en el que agradeció a los presentes, homenajeó a los fundadores y a todos quienes, a lo largo de estos 140 años, forjaron la identidad de la localidad. En ese sentido, remarcó la importancia histórica del ferrocarril en la vida de la comunidad, señalando los distintos momentos que atravesó a lo largo del tiempo.

En la parte final de su discurso, Golía manifestó: “Quiero dejar en claro que es falso cuando dicen que no quiero a la localidad. Algunos sostienen que no vengo seguido porque no me interesa, y eso es totalmente falso. Quiero a O’Higgins y a cada uno de ustedes. Lo que ocurre es que muchas veces no dispongo del tiempo que quisiera para visitarlos. Hemos trabajado junto a las instituciones en el proyecto de iluminación LED, que hoy ya alcanza quince cuadras”.

Asimismo, anunció que la localidad será sede de un evento deportivo de gran relevancia: “O’Higgins será epicentro de una histórica prueba ciclística en el mes de marzo, como es la Doble Bragado. Para mí es una gran alegría poder compartir este día de festejos con todos ustedes”.