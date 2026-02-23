Falleció el dirigente rural Jorge Chemes

Profundo pesar causó este domingo la noticia del fallecimiento, a los sesenta y cuatro años, de Jorge Chemes, actual presidente Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, productor lechero y dirigente de extensa trayectoria en el gremialismo agropecuario argentino.

Chemes, sintió un fuerte dolor en el pecho al levantarse este domingo, se hizo atender y fue medicado. Al regresar a su domicilio se recostó para descansar y nunca despertó, informó el portal Costa Paraná.

“El Turco” Chemes fue presidente de la Sociedad Rural de Nogoyá, de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

En su larga trayectoria, incursionó, además, en política y en 2009 fue electo diputado nacional por la alianza Acuerdo Cívico y Social. También fue secretario de la Cámara de Productores de Leche de Entre Ríos (Caproler), vocal regional de CREA Litoral Sur y fundador y presidente de CREA Nogoyá.

El dirigente ruralista cobró notoriedad en 2008 durante el conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno de Cristina Kirchner por la Resolución 125, de retenciones móviles, y para las elecciones legislativas del año siguiente fue convocado a ocupar el tercer lugar en la lista de candidatos a diputados nacionales de la oposición de entonces nucleada mayoritariamente en el Acuerdo Cívico y Social por lo que accedió al Congreso de la Nación junto a Atilio Benedetti e Hilma Ré.

Repercusiones

«Qué triste despedirte, querido Jorge. Me quedo con tu calidez, tu lealtad y las conversaciones compartidas, pensando siempre en cómo hacer las cosas mejor para nuestra provincia. Fue un honor que formaras parte de este equipo y de este camino», expresó el gobernador Rogelio Frigerio a través de sus redes sociales, al tiempo que hizo llegar a su familia y amigos su “acompañamiento en este momento tan difícil”.

Farer, por su parte, expresó su “más profundo dolor” por el fallecimiento de Chemes, “productor tambero entrerriano, ex presidente de Farer y CRA y referente gremial de enorme trayectoria, que dedicó su vida a la defensa del sector agropecuario”.

La entidad, asimismo, recordó que en “nuestra federación ejerció la presidencia durante dos períodos, dejando una huella profunda en la construcción gremial entrerriana. Su compromiso con el sector también lo llevó al ámbito legislativo nacional, desde donde promovió iniciativas vinculadas al desarrollo y la producción agropecuaria”.

“Acompañamos con respeto y afecto a su familia, amigos y a toda la comunidad rural en este momento de dolor. Su vocación de servicio, su convicción gremial y su defensa permanente del productor permanecerán como referencia para las generaciones que continúan este camino”, agregó Farer a través de un comunicado.

Desde CRA, en tanto, calificaron a Chemes como “dirigente gremial intachable y protagonista de una extensa trayectoria al servicio del campo argentino”.

“En CRA fue electo presidente por unanimidad, luego de haberse desempeñado durante dos mandatos consecutivos como vicepresidente primero. También coordinó la Mesa de Lechería que integraba a representantes de toda la cadena”, repasó la entidad ruralista, al tiempo que resaltó que “su compromiso y legado permanecerán como ejemplo para las futuras generaciones”.

Mientras, el Consejo de Administración de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), lamentó el fallecimiento de Chemes, “destacado dirigente gremial en defensa del sector agropecuario, y “acompañamos a su familia y colegas en este difícil momento, hacemos llegar nuestras condolencias a todos los dirigentes que compartieron su trabajo por el campo argentino”.

Fuente: https://www.noticiasagropecuarias.com/