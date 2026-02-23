Día del Tambero: homenaje a quienes sostienen la lechería argentina los 365 días del año

El Día del Tambero se conmemora cada 23 de febrero en recuerdo de la fundación de la Unión General de Tamberos, una organización gremial nacida en 1920 con el objetivo de representar a los productores lecheros y defender sus derechos laborales y productivos.

La efeméride fue instituida oficialmente en 1968 por el entonces Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires y, desde entonces, se mantiene como una jornada de reconocimiento a uno de los oficios más constantes y demandantes del sector agropecuario.

Celebración

Los tamberos son los responsables del ordeñe, la alimentación y el cuidado del rodeo lechero. Su tarea, que se extiende los 365 días del año, constituye el primer eslabón de la cadena láctea, una de las más importantes para las economías regionales del país.

Provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires concentran la mayor producción, generando empleo directo e indirecto y abasteciendo tanto el consumo interno como las exportaciones.

A lo largo de las últimas décadas, el sector lechero ha atravesado profundas transformaciones. La incorporación de nuevas tecnologías —sistemas de ordeñe automatizado, monitoreo digital de los rodeos y alimentación de precisión— ha mejorado la eficiencia y la productividad, aunque también ha incrementado la necesidad de inversión y formación técnica.

Fuente: https://www.ellitoral.com/