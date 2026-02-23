Claudia Sheinbaum hablò tras el abatimiento de “El Mencho”

Los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y de Seguridad, Omar García Harfuch, revelaron este lunes los detalles y consecuencias del operativo militar y policial que se realizó el domingo y que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

«El proceso de inteligencia es muy complicado, se requiere de mucho tiempo, requiere recabar información, indicios, de diversas fuentes nacionales e internacionales. Como Fuerzas Armadas hemos fortalecido la relación con el Comando Norte de Estados Unidos, y es importantísimo ese intercambio de información», explicó Trevilla Trejo.

Gracias a ese trabajo, precisó, el pasado viernes se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de «El Mencho» en la localidad de Tatalpa, Jalisco. El sábado, después de reunirse con él, la mujer se retiró y el capo permaneció custodiado con un círculo de seguridad.

Ese mismo día, fuerzas especiales organizaron el operativo de detención con la participación de miembros del Ejército y la Guardia Nacional, y el apoyo de seis helicópteros y aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.

«Una vez que se corrobora la presencia de El Mencho, la fuerza terrestre se desplaza al lugar donde se encontraba para efectuar la detención. Se iba a hacer un cerco», señaló el funcionario al recordar que el jefe del CJNG tenía dos órdenes de aprehensión por delincuencia organizada.

Con el operativo en marcha, los custodios del capo comenzaron a disparar. «Fue una ataque muy violento que realizó el personal de delincuencia organizada. El personal militar repele la acción, fallecen allí ocho delincuentes», añadió.

Luego, «El Mencho» y su círculo cercano huyeron hacia una zona boscosa y los militares los encontraron ocultos entre la maleza armados con lanzacohetes que no alcanzaron a disparar contra los efectivos, pero sí contra un helicóptero que tuvo que aterrizar de emergencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, felicitó a las dependencias que participaron en el operativo.

«Quiero hacer un reconocimiento especial a la Secretaría de la Defensa Nacional, al Ejército mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. México tiene Fuerzas Armadas extraordinarias», afirmó la mandataria al celebrar el operativo que puso fin a la carrera criminal de «El Mencho».

«Lo más importante ahora es garantizar la paz a la población en todo México. Así se está haciendo. El día de hoy hay más tranquilidad. Se está resguardando la paz, la seguridad y la normalidad en el país», agregó después de reconocer a los efectivos que «con mucho patriotismo» perdieron la vida el domingo.

«Nuestro mayor reconocimiento. El pueblo mexicano debe sentirse orgulloso de las Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos», señaló.

La presidenta aseguró que este lunes ya no hay ningún bloqueo en las carreteras del país y que se está restableciendo la actividad después del caos que se vivió la víspera en diferentes estados debido a la violenta reacción del CJNG.

También reveló que, al confirmarse la muerte de «El Mencho2, el Gabinete de Seguridad organizó un centro de mando para coordinar operaciones con los gobernadores de los estados afectados y que funcionó de manera efectiva.

«El Mencho», de 59 años, era uno de los capos más poderosos de México, y durante décadas ejerció un discreto papel, a diferencia de otros jefes narco que adquirieron mayor visibilidad como Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Sin embargo, logró encabezar al CJNG, una organización criminal trasnacional que opera en decenas de países y que, en México, intensificó la violencia e impuso delitos como las extorsiones masivas y el reclutamiento forzado de hombres, mexicanos y extranjeros, para integrarlos a sus filas bajo amenaza de muerte.

La Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA) lo consideraba uno de los hombres más peligrosos del mundo y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El domingo, por la tarde, el Gobierno de México confirmó que «El Mencho» había muerto después de un operativo que se llevó a cabo en Jalisco para detenerlo. La noticia provocó una inmediata ola de violencia y temor no solo en este estado, sino en decenas de ciudades más en donde el CJNG ha impuesto el terror.

Fuente: https://actualidad.rt.com/