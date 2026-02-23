India alberga un cumbre de IA con líderes de OpenAI, Google y más

La India AI Impact Summit, un evento de cuatro días, reunió a importantes ejecutivos de laboratorios de inteligencia artificial y grandes empresas tecnológicas, como OpenAI, Anthropic, Nvidia, Microsoft, Google y Cloudflare, así como a líderes de estado. El evento se realizó en un contexto donde se espera la asistencia de 250,000 visitantes, lo que demuestra el creciente interés en la inteligencia artificial en el país.

El primer ministro de India, Narendra Modi, está programado para dar un discurso junto al presidente francés Emmanuel Macron el jueves. Este evento ha sido diseñado para atraer más inversión en inteligencia artificial al país, destacando su potencial como un centro global para la tecnología.

Entre los anuncios más destacados del evento se incluyó la decisión de India de destinar $1.1 mil millones para un fondo de capital de riesgo respaldado por el estado, que se enfocará en startups de inteligencia artificial y manufactura avanzada. El CEO de OpenAI, Sam Altman, afirmó que India cuenta con más de 100 millones de usuarios activos semanales de ChatGPT, siendo el segundo país con más usuarios después de Estados Unidos.

Además, Blackstone adquirió una participación mayoritaria en la startup india Neysa como parte de una recaudación de fondos de $600 millones. La empresa planea levantar otros $600 millones en deuda y desplegar más de 20,000 GPUs para sus operaciones.

Por su parte, la startup C2i, con sede en Bengaluru, recaudó $15 millones en una ronda de financiamiento de Serie A para desarrollar soluciones energéticas para centros de datos. El CEO de HCL, Vineet Nayyar, advirtió que las empresas de TI indias se enfocarán en generar ganancias en lugar de ser generadoras de empleo, en medio de preocupaciones sobre cómo la inteligencia artificial podría afectar el sector.

El fundador de Khosla Ventures, Vinod Khosla, también expresó que industrias como los servicios de TI y BPO podrían «desaparecer casi por completo» en los próximos cinco años debido a la inteligencia artificial. En este sentido, instó a que 250 millones de jóvenes en India deberían estar vendiendo productos y servicios basados en IA a nivel mundial.

En el marco del evento, AMD anunció una colaboración con Tata Consultancy Services para desarrollar una infraestructura de IA a gran escala basada en la plataforma «Helios». También se informó que Anthropic abrirá su primera oficina en India, en Bengaluru, y planea asociarse con Infosys para implementar modelos de IA en empresas indias.

La compañía india Sarvam reveló sus nuevos modelos de gafas inteligentes y anunció un acuerdo con Qualcomm, HMD y Bosch para llevar sus modelos de IA a dispositivos como smartphones y automóviles. Además, se destacó que la empresa de energía Adani destinará $100 mil millones para construir centros de datos de IA en India utilizando energía renovable para 2035.

El evento también fue escenario para que OpenAI anunciara la apertura de nuevas oficinas en Bengaluru y Mumbai, así como su asociación con el grupo Tata para desplegar 100 megavatios de capacidad de computación en el país, con miras a aumentar esta capacidad a 1 gigavatio.

En un contexto de creciente preocupación por el consumo de recursos por parte de la IA, Sam Altman afirmó que los argumentos sobre el consumo de energía de ChatGPT son «injustos» y subrayó que «también se necesita mucha energía para entrenar a un humano».

El evento concluyó con la firma de la declaración de Nueva Delhi sobre IA, que fue respaldada por más de 88 países y organizaciones, incluyendo a Estados Unidos, China y Rusia, comprometiéndose a utilizar la inteligencia artificial para el bien social y económico.

