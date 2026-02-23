Mirtha Legrand celebra su 99° cumpleaños rodeada de amigos y familiares

La emblemática conductora Mirtha Legrand se alista para celebrar sus 99 años en una reunión familiar que, como es habitual, se llevará a cabo en la casa de su hija Marcela Tinayre en el barrio de Barrio Parque.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el evento promete ser una combinación de cercanía familiar y la presencia de renombrados referentes del espectáculo argentino que se reunirán para rendir homenaje a la diva de los almuerzos.

Entre los invitados figuran Susana Giménez, Adrián Suar y Pablo Codevila, quienes se sumarán a la mesa en este significativo encuentro. La planificación del evento está a cargo de Ramiro Arzuaga, colaborador de Mirtha, quien desde hace más de una década se encarga de coordinar todos los detalles de la celebración.

Según fuentes cercanas, Mirtha recibirá a sus invitados en la noche del lunes. Además, lucirá dos vestidos diferentes, diseñados por Iara Alta Costura y Claudio Cosano, aunque aún se desconoce cuáles serán los colores seleccionados por la icónica figura de la televisión.

El cumpleaños de la conductora se ha convertido, con el paso de los años, en un «evento nacional» esperado tanto por amigos como por la prensa, que se desplaza al lugar para cubrir esta ocasión especial. Mirtha Legrand es un símbolo de la cultura argentina, y su cumpleaños será una celebración que reflejará los homenajes, afectos y admiración que ha cosechado a lo largo de su trayectoria de 70 años en la televisión.

