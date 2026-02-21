Sarampión: la baja vacunación expone a la Argentina a su reintroducción

La confirmación del primer caso de sarampión en lo que va del año en Argentina volvió a encender las alarmas sanitarias y dejó al descubierto un problema estructural: la pérdida de cobertura en una vacuna clave. Para María Eugenia Víttori, directora de Epidemiología de Córdoba, el escenario no admite ambigüedades: el país está en riesgo de reintroducción de una enfermedad que ya había sido controlada.

Víttori explicó que el caso confirmado —un hombre de 29 años con antecedente de viaje a Filipinas— activó una alerta epidemiológica nacional y el refuerzo inmediato de la vigilancia en las provincias. Pero advirtió que el foco del problema no está en el caso importado, sino en las condiciones que permiten su propagación. «Argentina está en riesgo de reintroducción del sarampión y esto tiene que ver con una caída en la cobertura vacunal, que hoy está por debajo del 95%”, señaló.

La funcionaria recordó que el antecedente más cercano es reciente: durante el año pasado, el AMBA registró un brote con 36 casos. Ese dato, lejos de ser anecdótico, explica la decisión sanitaria más relevante de este año: adelantar la segunda dosis de la vacuna triple viral. «La segunda dosis es la que nos lleva a una inmunidad superior al 90%», remarcó Víttori, al justificar el cambio de criterio.

Sociedad

Hasta ahora, la segunda aplicación se realizaba al ingreso escolar. Desde este año, en cambio, se administra entre los 15 y los 18 meses. Según explicó la directora de Epidemiología, la medida responde a una evidencia concreta: mientras los niños pequeños mantienen controles pediátricos regulares, la cobertura desciende en la edad escolar. «Vimos que la caída se da más adelante, no en los primeros años de vida», indicó.

El mensaje, en ese sentido, es directo. Víttori insistió en que quienes tengan niños mayores de 15 meses y con esquema incompleto deben concurrir cuanto antes a vacunarlos. La estrategia, subrayó, no apunta solo a proteger a cada niño, sino a sostener la inmunidad colectiva que impide la circulación del virus.

La advertencia es clara: el sarampión no es un problema del pasado. La combinación de viajes internacionales y coberturas incompletas vuelve a ponerlo en escena. Frente a ese riesgo, la vacunación oportuna deja de ser una opción individual para convertirse, otra vez, en una responsabilidad social.

