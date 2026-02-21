Del viñedo a la copa: una experiencia distinta muy cerca de Rosario

A apenas quince minutos del centro de Rosario, en la localidad de Soldini, la finca Don Esteban se consolida como una propuesta diferente para quienes buscan naturaleza, vino y experiencias al aire libre. En pleno corredor productivo del Gran Rosario, el viñedo agroecológico abre sus tranqueras para mostrar cómo se elabora vino santafesino sin agroquímicos y con fuerte impronta familiar.

El emprendimiento es impulsado por Mariano Borsani y su familia, quienes apostaron al enoturismo como forma de desarrollo local. “Somos el primer viñedo turístico de la provincia de Santa Fe”, destacó el productor, que además elabora sus propios vinos con uvas cultivadas en el lugar y una pequeña bodega instalada en su casa. Actualmente producen un blend tinto de Ancelota y Tempranillo y lanzaron su primer rosado de Malbec, al que definen como “un vino bien santafesino y con carácter”.

La finca combina la producción vitivinícola con recorridas guiadas por el viñedo y la bodega, donde los visitantes pueden conocer el proceso completo, desde la vid hasta la botella. La propuesta apunta a acercar el mundo del vino a quienes tal vez no imaginaban que, tan cerca de la ciudad, se desarrolla esta actividad con identidad propia.

Además, una vez por mes organizan eventos temáticos pensados para toda la familia. El próximo será la “Fiesta del campo y de la vid”, el 8 de marzo desde las 1100, con modalidad a la reposera, gastronomía de emprendedores locales, artesanos, artistas plásticos pintando en vivo y música de conjuntos de la región. La idea es pasar el día en un entorno natural, disfrutando del paisaje y de los sabores.

