El Indio Solari publicó una foto en sus redes para desmentir rumores sobre su salud

Carlos Indio Solari publicó una foto en su cuenta de Instagram, un día después de que circulara la versión de que había sufrido un ACV. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota aparece con una guitarra en su estudio de grabación. De fondo, en la publicación, suena el tema “Una rata muerta en los geranios”.

Solari, de 77 años, comunicó hace un tiempo que padece Parkinson. El jueves, se viralizó la versión de que estaba internado por un accidente cerebrovascular. Inmediatamente, su entorno desmintió la noticia. El músico utilizó Instagram para contar que se había ido a hacer unos chequeos.

“Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”, afirmó el comunicado del jueves.

“Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, cerró el comunicado, en alusión al debate por la reforma laboral.

El tratamiento contra la enfermedad lo alejó de los escenarios. “Esta súper actividad me tiene abstraído de eso y ahí logro unos rounds de descanso. Ni bien vuelvo a la realidad, ya camino muy mal”, reveló en una entrevista en 2024.

La fake news sobre su salud se difundió durante el tratamiento de la reforma laboral, y Solari es crítico del gobierno de Javier Milei. “A mí lo que me extraña es que gente que ha hecho el secundario crea que hay que darle más tiempo a este tipo. No se necesita ser un bocho, simplemente un tipo que estudió el secundario puede darse cuenta cuando lo ve hablar o escuchar las cosas que dice su vocero”, manifestó en otra entrevista sobre la administración de extrema derecha y el entonces vocero, Manuel Adorni. “No hay ninguna posibilidad de que termine bien”, dijo entonces.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/