Axios: Trump podría decidir atacar Irán «en cualquier momento»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, podría decidir atacar Irán «en cualquier momento», según declaró este viernes a Axios un asesor de alto rango del inquilino de la Casa Blanca.

«Trump mantiene abiertas sus opciones. Podría decidir atacar en cualquier momento», indicó al medio bajo condición de anonimato.

Mientras, otro asesor subrayó que el mandatario republicano «aún no ha decidido atacar». «Lo sé porque nosotros no lo hemos hecho. Puede que nunca lo haga. Mañana podría despertarse y decir: ‘Ya está'», señaló.

«Tienen opciones para cada escenario»

Asimismo, la fuente indicó que el Pentágono le había presentado a Trump numerosas opciones respecto a Irán. «Tienen opciones para cada escenario. Un escenario elimina al ayatolá, a su hijo y a los mulás», dijo refiriéndose al líder supremo Alí Jameneí y a su hijo Mojtaba, considerado un posible sucesor. «Nadie sabe qué elige el presidente. No creo que él lo sepa», añadió.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, manifestó que «los medios de comunicación pueden seguir especulando todo lo que quieran sobre el pensamiento del presidente, pero solo el presidente Trump sabe lo que puede o no hacer».

Tensiones entre EE.UU. e Irán

A comienzos de enero se produjo una escalada entre Washington y Teherán, tras la amenaza de intervención militar lanzada por Trump, en un contexto de protestas internas en Irán. Aunque luego las manifestaciones cesaron, EE.UU. mantuvo la presión, redirigiendo su argumento hacia los programas nuclear y de misiles de Teherán.

El pasado 6 de febrero se celebró en Mascate, Omán, la primera jornada de contactos indirectos entre EE.UU. e Irán sobre la cuestión nuclear. Tras el encuentro, Trump aseveró que «Irán parece muy interesado en llegar a un acuerdo». Por su parte, Teherán describió el ambiente como «positivo» y confirmó la voluntad de mantener el canal de diálogo abierto. Una nueva jornada de conversaciones se celebró el martes en Ginebra, Suiza.

Al mismo tiempo, desde la nación persa han asegurado repetidamente que están preparados para responder a cualquier «error estratégico» de EE.UU. con golpes «pesados». Además, han advertido de que un cese completo del enriquecimiento de uranio es «absolutamente inaceptable» para Irán.

Por su parte, Trump advirtió este jueves de que «cosas malas» podrían ocurrirle a Irán si no se alcanza un acuerdo con Washington, y dio a Teherán un plazo de entre diez y quince días, que calificó como el «máximo», para lograrlo. Sin entrar en detalles sobre un eventual ataque militar, aseveró que Estados Unidos «va a conseguir un acuerdo de una forma u otra» y que, de no lograrse, «será desafortunado para ellos».

Más tarde, este viernes, el mandatario estadounidense aseguró que está considerando un «ataque limitado» contra la nación persa.

