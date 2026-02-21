Llega una nueva generación de tractores T8 PLM Intelligence

New Holland, marca de CNH, presenta la nueva generación de tractores T8 PLM Intelligence, desarrollada para ofrecer mayor rendimiento, conectividad avanzada y un respaldo integral para el productor, incluso en condiciones exigentes y durante largas jornadas de trabajo.

La nueva gama de tractores T8 está equipada con el confiable motor FPT Cursor 9, disponible en seis modelos con potencias que van de 265 a 411 CV, lo que permite adaptarse a los requerimientos y necesidades de cada productor y tipo de trabajo. Esta nueva generación incorpora las renovadas transmisiones 18×4 y 21×5.

Esta nueva línea de equipos es fabricada en Brasil, con mayor calidad y diseñadas para ofrecer la relación de marcha adecuada en cada operación, optimizando la eficiencia en todo momento. En los modelos T8.410, T8.430 y T8.440, la transmisión 21×5 suma la función de embrague automático inteligente “Brake to Clutch”, que mejora el control, la precisión y el confort del operador.

Uno de los principales diferenciales de la nueva generación de tractores T8 es la conectividad garantizada de serie. Toda la gama incorpora el paquete PLM Intelligence Advanced, que incluye telemetría avanzada de por vida, acceso y diagnóstico remoto, comunicación entre máquinas y herramientas de gestión inteligente de la operación, entre otras soluciones de agricultura de precisión. El T8 también se destaca por ser el único tractor del mercado que ofrece suscripción de la señal de corrección PLM3 por 3 años con una precisión pasada a pasada de 2,5cm.

Además de su elevado rendimiento y de las soluciones tecnológicas integradas, New Holland refuerza su compromiso con los productores al ofrecer una garantía total de 2 años, reflejo de la confianza de la marca en la robustez y calidad de la nueva gama T8.

La cabina de los tractores T8 PLM Intelligence fue renovada para brindar un entorno de trabajo que prioriza la eficiencia y el confort del operador. Entre sus principales incorporaciones se destacan la cámara frontal, los espejos eléctricos, el monitor IntelliView™12” y controles rediseñados y reposicionados de manera ergonómica. A su vez, la cabina suma mayor nivel de confort con un sistema de sonido avanzado y asiento y volante revestidos en cuero, pensados para maximizar la comodidad durante extensas jornadas de trabajo.

Con esta nueva generación de tractores T8 PLM Intelligence, New Holland redefine los estándares del segmento de tractores de alta potencia, integrando rendimiento, confiabilidad y conectividad para maximizar la productividad y reducir los costos operativos

