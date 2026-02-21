La CGT adelantó que judicializará la Reforma Laboral “en su totalidad”

Luego de la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados, la Reforma Laboral libertaria se encamina firmemente a ser sancionada la semana que viene. En ese marco, la Confederación General del Trabajo (CGT), que ayer llevó a cabo un paro nacional en rechazo a la medida, anticipó que dará la otra batalla para voltear la normativa: caída la opción legislativa, la central obrera intentará judicializar la medida “en su totalidad”.

El anuncio fue realizado por el cosecretario general de la agrupación Jorge Sola, quien esta tarde confirmó a Infobae que “van a judicializar” la Ley de Modernización Laboral. El argumento utilizado para impulsar las acciones legales será el de la inconstitucionalidad: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados – el 14° bis y el de no regresividad de derechos sociales. No estamos hablando de un artículo, estamos hablando del rechazo absoluto a la Reforma”.

Además, con respecto al paro en protesta contra la iniciativa, el dirigente sindical afirmó: “Teníamos decidido que cuando se tratara esta Reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza. Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.

Fuente: https://www.diagonales.com/