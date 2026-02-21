El Municipio y la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco proyectan nuevas obras y servicios

Este viernes, el Intendente Municipal, Darío Golía, convocó a una reunión de trabajo a integrantes de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco con el objetivo de proyectar diferentes obras y servicios para el corriente año 2026.

Durante el encuentro, se definieron prioridades vinculadas a la infraestructura urbana. En ese sentido, se avanzará en la finalización del aliviador vehicular, al que se suma la ejecución de cordón cuneta en calle Córdoba entre Dr. Fernández y Larrea. De esta manera, quedará cerrado el anillo con tres calles con cordón cuneta y mejorado: Pasaje Martini, Alvear, Catamarca y Córdoba. Además, la traza pavimentada quedará conectada desde avenida Saavedra hasta el acceso Elguea – Román, con iluminación LED.

El Jefe comunal manifestó que se trata de un proyecto integral que contribuye a la seguridad vial y a la seguridad ciudadana, generando un cambio de fisonomía y un importante adelanto para el barrio.

Por otra parte, Golía informó que se proyecta el recambio de luminarias sobre el acceso Elguea – Román, desde las vías del ferrocarril hasta la Ruta Nacional Nº 7, y en las avenidas Frondizi, Alsina, Miguel Gil, Perón y Solís, desde las cuatro avenidas hacia la periferia.

Asimismo, se continuará con la ejecución de 30 cuadras de iluminación LED en el marco del programa Presupuesto Participativo. En ese contexto, se firmarán nuevos convenios en los próximos meses para la extensión de la red eléctrica en las quintas 784, 424 y en los sectores incorporados al programa Chacabuco para Todos II.

“Trabajamos para el desarrollo de la ciudad, cuidamos cada peso que el contribuyente aporta de forma transparente y lo regresamos al pueblo con obras y servicios para los vecinos”, expresó el Intendente.

En el encuentro participaron, por la Cooperativa, su presidente Hernán Ibáñez; el secretario Juan Manuel Golía; el gerente Alberto Velarde; los ingenieros José D´Alessandri y Leo Gle; y el gerente técnico Néstor Rosetti.

Por la Municipalidad estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Lic. Javier Estévez; las arquitectas Patricia Sorichillo y Yesica Larribité; y los contadores Natalia Garraza y Osvaldo Mancuso.