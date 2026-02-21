Adultos mayores de Chacabuco visitaron Rawson

La Dirección de Turismo de Chacabuco, a cargo de Andrea Ferreyra, junto al área de Adultos Mayores, a cargo de Mauro Comiso, realizaron este jueves una jornada recreativa en la localidad de Rawson, junto a más de 50 vecinos y vecinas de nuestra ciudad. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Club Sarmiento de la localidad. Allí fueron recibidos por el Delegado Municipal, Gustavo Millán.

Entre otras acciones, el profesor Marcelo Millán junto a colaboradores y profesores, llevaron adelante propuestas de juegos acuáticos, actividades lúdicas y recreativas, promoviendo el movimiento y la participación activa de los adultos mayores. La jornada incluyó además una mateada compartida y una caminata por las calles de la localidad.

“Continuamos en nuestro objetivo de fomentar el turismo y las visitas a las diferentes localidades, pensando en toda la comunidad. Venir y compartir con Adultos Mayores es una gran alegría, porque son una población con muchas ganas de participar, con mucha predisposición, por lo que es importante brindar estas opciones. Durante este 2026 avanzaremos con la generación de este tipo de propuestas”, expresó Ferreyra.

Por su parte, Comiso manifestó que “el trabajo en equipo es fundamental para planificar las actividades que se desarrollan durante el año. Agradezco a todos los que acompañan y entre todos hacen posible jornadas como las de hoy”.

Durante el encuentro, el Delegado Gustavo Millán invitó a los presentes a participar de los festejos por el 141° Aniversario de Rawson, que se celebrarán el próximo 8 de marzo. Millán, además, agradeció a la Comisión Directiva del Club Sarmiento, a las delegaciones de Castilla y O’Higgins y al Municipio de Chacabuco por el apoyo brindado.