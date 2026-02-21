Se sortearon las parcelas adjudicadas a los trabajadores de ATE Chacabuco

Este viernes, en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Chacabuco, se llevó a cabo el sorteo de parcelas correspondiente a los beneficiarios del gremio que habían sido favorecidos en el sorteo anterior de terrenos.
El acto estuvo encabezado por el Intendente Municipal, Darío Golía, y el Secretario General de ATE, Horacio Calarco, con la participación de la Directora de Casa de Tierras, Dra. Romina Barbetta, y el Asesor Letrado del Municipio, Dr. Matías Sassoni.
El jefe comunal agradeció la presencia de cada uno de los beneficiarios y destacó la importancia de este proceso, que permite avanzar en el acceso a la tierra y la vivienda. Posteriormente, se dio inicio al sorteo para la asignación de las parcelas en la Quinta 305, Manzana D.
Las ubicaciones quedaron establecidas de la siguiente manera:
Admiral, Eva – Parcela N° 7
Álvarez, Maricel – Parcela N° 5
Arostegui, Soledad – Parcela N° 12
Dos Santos, Marcos – Parcela N° 10
Fernández, Carolina – Parcela N° 15
Garmendia, Alejandra – Parcela N° 17
Gómez, Cecilia – Parcela N° 18
Laplagne, Yamil Ricardo – Parcela N° 6
López, Vanesa – Parcela N° 14
Maldonado Escalera, Julián – Parcela N° 8
Milione, Romina – Parcela N° 16
Piccinini, Diego – Parcela N° 20
Rovattino, Ricardo – Parcela N° 3
Sosa Manel, Marianela – Parcela N° 19
Sosa, Romina – Parcela N° 1
Suárez, Vanesa – Parcela N° 4
Tolosa, Bárbara – Parcela N° 13
Ventimiglia, Leticia – Parcela N° 2
Vera, Ivana Sabrina – Parcela N° 11
Vicente, Jorge Luis – Parcela N° 8
Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política pública orientada a brindar soluciones habitacionales y mejorar la calidad de vida de las familias de la comunidad con el programa «Chacabuco para Todos II».