U2 lanzó nuevo material: 5 canciones y un poema

“Days of Ash” -Días de ceniza en castellano- es el nombre del nuevo trabajo de U2. Llegó sin pedir permiso, con cinco canciones y con una duración de veintitrés minutos. Es la antesala del disco que saldrá a fin de año.

Es el primer material nuevo desde 2017, cuando se publicó Songs of Experience. Como era de esperar, el foco está en una realidad cargada de cuestiones políticas, con ICE, el avance del fascismo y las disputas religiosas como ejes.

Según el comunicado oficial de la banda, se trata de “una respuesta inmediata a los acontecimientos actuales e inspirado por las muchas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente de la libertad”.

Bono, además, adelantó: “Los temas de este EP no podían esperar, son canciones que tenían prisa por salir al mundo. Son canciones de desafío y consternación”.

El tema de apertura se llama “American Obituary” y rinde homenaje a Renee Good, la mujer asesinada por un agente federal mientras protestaba contra el accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

The Tears of Things es la clásica balada, con la guitarra acústica de The Edge y con la voz de Bono que, pareciera, sigue con la misma fortaleza que en los ‘80.

Song Of the Future cuenta la historia de Sarina Esmailzadeh, una joven iraní de 16 años que fue asesinada por las fuerzas de seguridad durante una protesta en 2022.

Mientras que One Life At a Time está dedicada a Awdah Hathaleen, un maestro y activista palestino asesinado en Cisjordania en julio de 2025.

Yours Eternally cuenta con la colaboración de Taras Topolia, soldado y músico ucraniano, y de Ed Sheeran

Finalmente está Wildpeace, un poema con Adeola -cantante nigeriana- y Jacknife Lee -productor musical-.

