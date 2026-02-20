Google presenta Gemini Pro 3.1: un avance en modelos de IA con récords de rendimiento

El 19 de febrero de 2026, Google lanzó el modelo más reciente de su potente modelo de lenguaje, conocido como Gemini Pro 3.1. Este nuevo modelo, que actualmente se encuentra en fase de vista previa, promete ser una herramienta aún más robusta para el manejo de tareas complejas, según lo informado por la compañía.

Desde su lanzamiento inicial en noviembre, Gemini 3 ya había sido considerado un modelo altamente competente, pero el nuevo Gemini 3.1 Pro parece marcar un avance significativo en comparación con su predecesor. Observadores del sector han destacado que este modelo podría ser uno de los más poderosos hasta la fecha.

En el mismo anuncio, Google compartió estadísticas de pruebas independientes, como la denominada «Humanity’s Last Exam», que mostraron un rendimiento notablemente mejor que el de la versión anterior. Esto sugiere que el nuevo modelo no solo es más eficiente, sino que también tiene capacidades mejoradas para realizar tareas complejas.

Brendan Foody, CEO de la startup de inteligencia artificial Mercor, elogió a Gemini 3.1 Pro, afirmando que «ahora ocupa el primer lugar en la tabla de clasificación de APEX-Agents», un sistema diseñado para medir el rendimiento de nuevos modelos de IA en tareas profesionales reales. Foody agregó que los resultados del modelo demuestran «cuán rápido están mejorando los agentes en el trabajo de conocimiento real».

La presentación de Gemini 3.1 Pro se produce en un contexto donde la competencia entre modelos de inteligencia artificial se intensifica. Compañías tecnológicas, incluidas OpenAI y Anthropic, han estado lanzando modelos cada vez más potentes, enfocados en el trabajo agente y el razonamiento multistep.

Con este nuevo lanzamiento, Google reafirma su compromiso de liderar el sector de la inteligencia artificial, prometiendo mejoras continuas en sus modelos de lenguaje y su capacidad para manejar tareas complejas.

Fuente: https://www.cadena3.com/