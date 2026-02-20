San Lorenzo: el convento histórico donde San Martín forjó la patria argentina

El Convento San Carlos Borromeo de San Lorenzo volvió a convertirse en el centro de la escena histórica argentina tras un fin de semana cargado de simbolismo, con la presencia del presidente Javier Milei y la restitución del sable corvo a los Granaderos. El lugar se presenta no solo como un atractivo turístico, sino como un punto clave para entender los orígenes de la patria.

Ubicado a apenas veinticinco kilómetros de Rosario, este sitio histórico conserva intacta la huella de uno de los episodios más trascendentes de la emancipación sudamericana: la batalla de San Lorenzo, librada el 3 de febrero de 1813. Fue allí donde las tropas del general José de San Martín descansaron, se reorganizaron y asistieron a los heridos tras el combate.

Germán Bonansea, coordinador del convento, explicó que quienes recorren el lugar se sumergen en una experiencia interactiva. “Te vas a encontrar con historia viva, con cuadros, pantallas táctiles y objetos originales de San Martín”, señaló. Entre las piezas más impactantes se exhiben cartas manuscritas, objetos personales y hasta una bala extraída de un granadero de la época.

Uno de los espacios más conmovedores es la celda donde descansó San Martín, originalmente perteneciente a Fray Pedro García, quien se la cedió por ser la mejor del convento. También se conserva el comedor de los franciscanos, que fue transformado en el primer hospital de guerra del país, donde se asistió a los heridos tras la batalla.

El cementerio franciscano, aún activo, guarda las urnas con los restos de los granaderos caídos, mientras que la espadaña -el campanario del convento- es el punto desde donde San Martín observó el desembarco realista antes de ejecutar su recordada maniobra militar. “Se te pone la piel de gallina”, describen quienes atraviesan esos pasillos cargados de memoria.

El intendente e historiador Leonardo Raimundo remarcó la relevancia institucional del lugar. “Este patio es la semilla de donde creció San Lorenzo”, afirmó, y recordó que el convento fue propuesto en dos oportunidades como sede de la Convención Constituyente. Incluso destacó que el Tratado de San Lorenzo de 1819, uno de los pactos preexistentes mencionados en la Constitución Nacional, se firmó allí.

Raimundo también subrayó la dimensión militar de aquel combate. Desde la espadaña, San Martín planificó el ataque en dos pinzas con fuerzas muy inferiores en número y armamento. El propio Libertador resultó herido, en una situación que pudo haber cambiado el rumbo de la historia continental si no sobrevivía.

El convento abre de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y sábados, domingos y feriados de 10:00 a 18:00. La entrada general cuesta 8.500 pesos, mientras que los residentes de San Lorenzo abonan 2.000. Jubilados y menores de doceaños pagan 3.000, y los menores de 6 ingresan gratis, lo que lo convierte en una opción accesible para visitas familiares y educativas.

Fuente: https://www.cadena3.com/