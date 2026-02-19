La izquierda de Chacabuco convoca a movilizarse contra la reforma laboral

Bajo la consigna «Abajo la reforma laboral esclavista de Milei. Huelga general hasta derrotarla», el Nuevo Más, MST, Partido Obrero, y las agrupaciones Independientes y Jubilados Chacabuco convocan este jueves a una movilización en la plaza San Martín de Chacabuco, a partir de las 19:00.

«El paro debe ser activo. exigimos a la CGT que el paro sea con asambleas para esclarecer el contenido de esta ley esclavista y con movilización al Congreso y que sea parte de un plan de lucha para derrotar esta contrarreforma esclavista», expeesaron en un comunicado de prensa.

