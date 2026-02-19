Fútbol de Chacabuco: Este fin de semana comienza a disputarse la Copa Mauricio Paz

Está todo listo para que el próximo fin de semana arranque la temporada 2026 del fútbol de Primera División y Sub-23 en Chacabuco, con nueve equipos, como el año pasado, y con el mismo sistema de disputa. Estará en juego la Copa Mauricio Paz, como se denomina este año en homenaje al jugador de Argentino recientemente fallecido.

La Liga Deportiva de Chacabuco ha programado tres partidos para la primera fecha y también el acto de apertura, que tendrá lugar el sábado, en el Estadio José Spataro, a las 19:00. Seguidamente, se jugará el encuentro inaugural, entre San Miguel y Huracán, a partir de las 19-30, y donde habrá familiares de Mauricio Paz para dar el puntapié inicial a este nuevo certamen.

La fecha continuará el día domingo, a las 17:30, con un atractivo partido entre Racing y Rivadavia, a jugarse en la cancha del Académico, y cerrará el lunes con otro partido muy lindo entre 9 de julio y Peña la 12, que se estará jugando a las 21:00, en el Estadio Aldo Carena.

En esta primera fecha queda pendiente el partido entre Argentino y San Martín. Recordamos que la semana pasada jugaron la segunda final del campeonato 2025, por lo tanto Liga Deportiva decidió extender el descanso para estos equipos y postergar el partido que tienen que jugar entre sí en la primera fecha. Asimismo, quedará libre en esta jornada River Plate. El millonario había pedido quedar libre en la jornada inicial porque estaba realizando trabajos en la infraestructura de su estadio, principalmente en el alambrado.

El libro de pases se ha movido mucho y los equipos enfrentan un nuevo campeonato no sólo con jugadores locales, que han cambiado de club, sino con varios foráneos con los que se han reforzado convenientemente.

Informe: Javier Galante