El Municipio de Chacabuco coordina acciones con el Hogar de Cristo para abordar consumos problemáticos

El Secretario de Gobierno, Javier Estévez, acompañado por el subsecretario de Salud Mental, Lucas Casellas, y el director de Prevención Comunitaria, Fernando Lezcano, mantuvieron una reunión de trabajo con integrantes del Hogar de Cristo de la Parroquia San Isidro Labrador.

Durante el encuentro -del que también participaron participaron Gabriela Belfortti, el Padre Agustín Báez, José Vega y Erika Mattiuz- se coordinaron acciones conjuntas para fortalecer el abordaje territorial en prevención e intervención de los consumos problemáticos.