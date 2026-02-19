El Gobierno buscará apoyarse en los gobernadores para aprobar la Reforma Laboral

El oficialismo convocó a sesionar este jueves en Diputados para tratar el proyecto de reforma laboral que cuenta ya con media sanción del Senado. Los legisladores están citados al recinto a las 14, en pleno paro general, en la que se espera que sea una sesión maratónica.

La convocatoria tuvo lugar luego de que el jefe del bloque La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, confirmara en el plenario de comisiones que se retirará del proyecto el polémico artículo 44 sobre licencias por enfermedad que causó rechazo tanto en la oposición como en los sectores aliados, que amenazaron con no dar quórum.

El objetivo del oficialismo es tratar la reforma laboral lo antes posible para que el Senado pueda ratificar los cambios antes del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei deba inaugurar el período de sesiones ordinarias del Congreso.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/