La CGT y diversos gremios destacan el alto acatamiento al paro general

El cosecretario general de la CGT, Jorge Sola, afirmó este jueves que el nivel de acatamiento al paro general de la CGT “es importantísimo”, y sostuvo que es un respaldo “a las medidas que adoptaron las organizaciones sindicales” en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno.

“El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo”, afirmó Sola, titular del Sindicato del Seguro en declaraciones al programa “Esta mañana” de radio Rivadavia.

Respecto del acatamiento al paro del gremio de transportes UTA, y cómo esto puede condicionar a quienes quieren ir a trabajar, el sindicalista sostuvo que los choferes de colectivos “tienen derecho a expresarse también, y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción”.

Desde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) destacaron la paralización de tareas en Aerolíneas Argentinas.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reportaron un nivel de acatamiento casi total al paro nacional, promediando el 98% en todo el país en la previa a la movilización que realizarán al Congreso a partir del mediodía para exigir el rechazo al proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. “Esta reforma laboral nos conduce a los trabajadores directamente al matadero. Es una ley criminal. Dejar de pagarle su salario a quien está realizando un tratamiento de quimioterapia y que no pueda sostener a su familia es una conducta delictiva”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.

