Se sumaron más calles a la iluminación LED en Chacabuco

El Intendente Municipal, Darío Golía participó este miécoles de la presentación de dos cuadras de iluminación LED ubicadas en calle Pueyrredón, entre Vicente López y Soler. Estuvo acompañado por funcionarios municipales, el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Hernán Ibáñez; integrantes de la comisión del Club San Martín y el presidente de la Liga Deportiva de Chacabuco, Sergio Palmieri.

El jefe comunal agradeció a los vecinos y vecinas por la paciencia y la espera para que la iluminación LED llegue a estas dos cuadras. Además, expresó que el objetivo es avanzar de manera progresiva en todos los barrios: “Sabemos que muchos vecinos de otras cuadras nos piden lo mismo. Hacer todo en simultáneo es imposible, pero vamos a ir llegando a cada sector de la ciudad. Llevamos 400 cuadras realizadas, a las que se suman las 30 que actualmente estamos trabajando, y en los próximos días estaremos firmando nuevos convenios para continuar con la colocación de luminarias”.

Golía destacó también la importancia de continuar con obras de infraestructura en distintos puntos de la ciudad: “Para mí es una alegría poder recorrer los barrios e inaugurar nuevas luces LED. En otros sectores estamos realizando cordón cuneta, pavimento y mejorado de calles. Seguiremos trabajando para llegar a todos los lugares. Los recursos municipales se administran con transparencia y vuelven en servicios y obras para la comunidad”.

La obra forma parte del plan integral de modernización del alumbrado público que impulsa el Municipio, con el objetivo de mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Chacabuco.