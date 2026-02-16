Muere Robert Duvall, el actor ícono de «El padrino»

El actor estadounidense Robert Duvall, conocido por sus interpretaciones en películas como «El padrino» y «Apocalypse now», falleció el domingo a los 95 años en su casa de Middleburg (Virginia), informó este lunes CNN, citando un comunicado de su agencia de relaciones públicas en nombre de su esposa.
Un portavoz de los Duvall comentó que no se organizará ningún acto oficial. En su lugar, indicó que su familia invita a quienes quieran rendirle homenaje a hacerlo de una forma acorde con su manera de vivir: disfrutando de una buena película, compartiendo una buena anécdota alrededor de una mesa con amigos o dando un paseo por el campo para contemplar la belleza del mundo. No se brindaron detalles sobre las causas del fallecimiento.
Duvall nació el 5 de enero de 1931 en San Diego (California), interpretando una variedad de papeles a lo largo de su dilatada carrera cinematográfica, que se extendió por casi seis décadas. La estrella de Hollywood dio vida al ‘consigliere’ de los Corleone en ‘El Padrino’ (1972), de Francis Ford Coppola, logrando la primera de sus siete nominaciones al Oscar. Repitió el papel en ‘El Padrino II’; sin embargo, no participó en la tercera parte de la saga por una disputa salarial.
Ganó el Oscar al mejor actor por el filme ‘Tender Mercies’ (1983), donde interpretaba a un cantante de música country. También fue nominado por ‘The Great Santini’ y por su papel del teniente coronel Kilgore en ‘Apocalypse Now’.
Fuente: https://actualidad.rt.com/