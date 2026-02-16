TC: En la primera del año, los representantes de Chacabuco no tuvieron grandes actuaciones

Este fin de semana, en el autódromo de El Calafate, se puso en marcha un nuevo campeonato del TC en la República Argentina, y como no podía ser de otra manera, se vio un gran evento automovilístico, con alternativas cambiantes y con un debutante que heredó el triunfo luego de una final muy muy atractiva.

Nicolás Moscardini, el piloto de 25 años que forma parte del equipo del Guri Martínez Competición, vivió un fin de semana soñado e histórico, ya que heredó la victoria luego de que Julián Santero -que debutaba con un BMW M4 y que había llegado primero- fuera excluido en la revisión técnica por un problema en la compresión del motor.

De esta forma, el debutante piloto de La Plata, escribió su nombre en los libros de oro de la Máxima y se convirtió en el 228° triunfador de la especialidad y en el décimo primero en ganar en su debut.

En cuanto a la performance de los pilotos de Chacabuco, Elio Craparo corrió la primera carrera con el Ford Mustang del equipo Moriatis Competición. Tuvo un fin de semana complicado: en la serie largó bastante atrás y tuvo un toque que lo dejó último, por lo que largó cerca de las últimas filas en la final. Asimismo, pudo remontar en una carrera que tuvo cuatro Pace Car, varios accidentes, varias salidas de pista y así, entre sobrepasos y algunos abandonos, Craparo finalmente terminó en el puesto 24 y pudo sumar 11 puntos en el inicio de este campeonato.

En cuanto a los pilotos del Trotta Racing, el mejor fue Facundo Chapur, que en pista había terminado en el puesto 11 pero luego sufrió un recargo y quedó décimo sexto. El debutante en la estructura de Trotta, Marcelo Agrelo, llegó en el puesto 19° e Ignacio Faín no pudo largar la final.

Por último, Nicolás Bonelli, el único auto que le quedó al equipo Álvarez Motosport, finalizó en el puesto 27.

Informe: Javier Galante