Cancillería hizo un contrato millonario con el instituto que dirige la esposa de Sturzenegger

La Cancillería adjudicó un contrato por $114.044.133 (IVA incluido), equivalentes a unos USD 78.000 al tipo de cambio actual, para capacitar en inglés a su personal. El servicio fue otorgado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Rouillet ocupa ese cargo al menos desde septiembre de 2020 y, según consta en el expediente, fue quien preparó la propuesta presentada por la entidad. Según reveló Noticias Argentinas, la contratación se realizó mediante una Adjudicación Simple por Especialidad y quedó formalizada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE, publicado en el sistema COMPR.AR. El contrato tendrá una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un período similar.

Debido al vínculo familiar entre Rouillet y Sturzenegger, el trámite activó el procedimiento de integridad previsto en el Decreto 202/2017. La Oficina Anticorrupción encuadró la relación como “familiar (matrimonio)” y, junto con la Sindicatura General de la Nación, tomó intervención en el expediente. Como mecanismo adicional de transparencia, se suscribió un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad contratada, que fue incorporado y comunicado a la OA.

El servicio fue requerido por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025–2027. En el expediente se argumentó que la AACI era el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes dentro del Ministerio. Al momento de la apertura se registró una sola oferta, presentada por la propia asociación, por el monto finalmente adjudicado.

El pliego prevé la capacitación de 132 agentes durante 2026, con cursos regulares, talleres para personal diplomático del ISEN y hasta 80 tests de nivelación. Las clases serán presenciales en la sede de la AACI, en Suipacha 1333, e incluirán seguimiento, certificación y provisión de bibliografía. El contrato establece un anticipo de hasta el 40% y el pago del saldo en tramos contra la presentación de resultados.

Además, en el portal COMPR.AR figura un antecedente de 2024 por $55.388.180 para un “curso de capacitación” con la misma entidad. En esa contratación no aparece publicado un Pacto de Integridad y no estaban disponibles para descarga la orden de compra completa ni el pliego específico.

Fuente: https://www.diagonales.com/