Una dieta vegana reduce en un 30 % el uso de insulina en diabetes tipo 1

Una investigación reciente publicada por el Physicians Committee for Responsible Medicine indicó que una dieta vegana baja en grasas, sin restricción de calorías ni carbohidratos, puede ayudar a las personas con diabetes tipo 1 a reducir significativamente la cantidad de insulina que necesita n. Los participantes que siguieron este plan alimenticio disminuyeron su uso diario de insulina en un 28%, mientras que aquellos que optaron por una dieta controlada no experimentaron cambios significativos.

La insulina es una hormona esencial que transporta la glucosa desde el torrente sanguíneo hacia las células musculares y hepáticas, donde se utiliza como energía. Las personas con diabetes tipo 1 deben inyectarse insulina porque sus cuerpos no producen suficiente cantidad de esta hormona. Además, algunas de estas personas desarrollan resistencia a la insulina, lo que significa que sus células no responden adecuadamente a la hormona, lo que provoca que la glucosa permanezca en la sangre.

Estudio muestra una disminución del 28 % en la dosis diaria de insulina

El estudio fue un análisis secundario de una investigación realizada en 2024 por el Physicians Committee. Los investigadores compararon dos enfoques: una dieta vegana baja en grasas y una dieta controlada por porciones, evaluando cómo cada plan afectaba el uso y los costos de insulina en personas con diabetes tipo 1.

Los participantes que siguieron la dieta vegana redujeron su dosis total de insulina en 12.1 unidades diarias. En contraste, el grupo de dieta controlada no presentó cambios significativos. Los investigadores sugirieron que la reducción en la necesidad de insulina probablemente refleja una mejora en la sensibilidad a la insulina, que es la capacidad del cuerpo para responder eficazmente a esta hormona.

Los costos de insulina también disminuyeron en el grupo vegano, con un descenso del 27 % en los gastos diarios, lo que equivale a aproximadamente $1.08 menos al día. En cambio, los costos se mantuvieron prácticamente sin cambios en el grupo de dieta controlada.

Beneficios adicionales para la salud, incluyendo pérdida de peso

El estudio original de 2024 también reportó beneficios adicionales de la dieta vegana. Los participantes perdieron un promedio de 5 kilos y mostraron mejoras en la sensibilidad a la insulina y el control glucémico. Además, se observaron mejoras en los niveles de colesterol y la función renal entre quienes siguieron el plan basado en plantas.

Precios crecientes de insulina en Estados Unidos

Estos hallazgos son especialmente relevantes en un contexto donde los precios de la insulina en Estados Unidos se han mantenido altos. Según la American Diabetes Association, el gasto nacional en insulina se triplicó en la última década, alcanzando los $22.3 mil millones en 2022. Este aumento se debe principalmente al incremento en el uso y los precios más altos. Tras ajustar por inflación, el costo de la insulina aumentó un 24 % entre 2017 y 2022.

«A medida que los precios de la insulina continúan aumentando, las personas con diabetes tipo 1 deberían considerar una dieta vegana baja en grasas, que puede ayudar a mejorar su sensibilidad a la insulina y reducir la cantidad de insulina que necesitan, lo que podría ahorrarles cientos de dólares al año», afirmó Hana Kahleova, MD, PhD, autora principal del estudio y directora de investigación clínica en el Physicians Committee for Responsible Medicine.

Fundado en 1985, el Physicians Committee for Responsible Medicine es una organización sin fines de lucro enfocada en la medicina preventiva, la investigación clínica y la mejora de los estándares éticos y científicos en la educación y la investigación.

Fuente: https://www.cadena3.com/